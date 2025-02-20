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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكرداسة

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم محمد السعودي، رئيس مباحث كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام "حسين م"، 30 عامًا، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدر، و350 ألف جنيه يُرجح أنها من متحصلات البيع، بالإضافة إلى سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي من أرباح بيع المخدرات، بينما كان يحتفظ بالسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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