التحقيقات تكشف لغز العثور على جثة شاب متفحمة ومكبلة في كرداسة

كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل جديدة حول العثور على جثمان شاب مكبل اليدين والقدمين، وتبين من التحقيقات أن وراء الواقعة عاطل وسائق ومبيض محارة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الثلاث استدرجوا المجنى عليه لمنطقة زراعية بهدف سرقة التوك توك الخاص به، ومن ثم قتلوه وفروا هاربين.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقى رئيس مباحث كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل أرض زراعية بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة مكبلة القدمين ومتفحمة بالكامل.

وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تمكن فريق البحث من تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، يعمل سائق "توك توك"، كما توصلت التحريات إلى مرتكبي الجريمة، وهم ثلاثة أشخاص قاموا باستدراجه إلى مكان الواقعة والتعدي عليه، ثم تكبيله وإشعال النيران في جثته بهدف سرقة المركبة الخاصة به.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وأرشدوا عن مكان "التوكتوك" المسروق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.