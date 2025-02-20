ترامب: أنهينا الحرب في غزة وملتزمون بإعادة جميع المحتجزين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مؤكدًا التزامه بإعادة جميع المحتجزين، جاء ذلك خلال كلمة في قمة "الأولوية" التي تنظمها "مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأضاف ترامب أن الجهود مستمرة لضمان تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأداء مبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مؤكدًا أنه قام بعمل رائع خلال الأيام الماضية.

وحذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تداعيات عدم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وطالبته بتقديم توضيحات عاجلة بشأن مصير ذويهم.

وقالت "قناة I24" الإخبارية نقلًا عن عائلات الأسرى الإسرائيليين أن الفشل في بدء المرحلة الثانية يعني خطرًا واضحًا وملموسًا على العشرات من الأسرى الأحياء وعلى القدرة على استعادة جثث القتلى لدفنها في إسرائيل.