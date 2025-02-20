أوكرانيا تنفي تصريحات بوتين بشأن تقدم القوات الروسية من كورسك

نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشأن حدوث اختراق في منطقة كورسك وتقدم القوات الروسية إلى أوكرانيا.

وقال دميتري ليخوفي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: "يحاول الروس نشر المزيد من الأخبار المزيفة، خاصة فيما يتعلق ببعض الاختراقات في الدفاع الأوكراني في منطقة كورسك والتقدم على نطاق واسع إلى أوكرانيا هذا غير صحيح".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت اليوم، بأن قوات روسية عبرت الحدود مع أوكرانيا في منطقة كورسك وتواصل التقدم على طول خط الاشتباك بأكمله.