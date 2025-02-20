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الخميس 20 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على خصم برشلونة المحتمل في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة
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يترقب عشاق برشلونة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لمعرفة منافسه المقبل في مرحلة خروج المغلوب، حيث تشير الاحتمالات إلى مواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي أو بنفيكا البرتغالي.

مواجهة باريس سان جيرمان.. صدام العمالقة

إذا أسفرت القرعة عن مواجهة باريس سان جيرمان، فسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع قمة أوروبية نارية بين اثنين من أعرق الأندية في القارة ويتمتع باريس سان جيرمان بترسانة هجومية قوية. 

يمتلك الفريق الباريسي دافعًا قويًا للثأر من برشلونة، خاصة بعد الهزيمة التاريخية 6-1 في عام 2017، والتي تعد واحدة من أشهر الريمونتادات في تاريخ دوري الأبطال. 

 

مواجهة بنفيكا.. اختبار تكتيكي صعب

إذا أسفرت القرعة عن مواجهة بنفيكا، فسيكون برشلونة أمام منافس يتميز بالانضباط التكتيكي والقدرة على مفاجأة الكبار. 

نجح الفريق البرتغالي في السنوات الأخيرة في تقديم مستويات رائعة في دوري الأبطال، ولديه مجموعة من اللاعبين الشباب والموهوبين الذين قد يشكلون خطورة على الدفاع الكتالوني.

يمتلك بنفيكا خبرة أوروبية كبيرة، حيث سبق له أن أطاح بفرق كبرى في الأدوار الإقصائية، مما يجعل المواجهة أمامه بمثابة اختبار صعب لبرشلونة، خاصة إذا لعب الفريق البرتغالي بأسلوبه الدفاعي الصلب واستغل الهجمات المرتدة.

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