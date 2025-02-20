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الخميس 20 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا خارجية أمريكا وأنجولا يبحثان تعزيز التعاون و«عملية لواندا»

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأنجولي تيت أنطونيو؛ بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون بين البلدين، فضلا عن مناقشة "عملية لواندا".

وناقش الوزيران - بحسب بيان للخارجية الأمريكية - عملية لواندا ودور أنجولا القيادي في السعي لإيجاد نهاية سلمية للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما تناول روبيو وأنطونيو العلاقة الثنائية التعاونية بين الولايات المتحدة وأنجولا.

يشار إلى أن عملية لواندا تأسست كجزء من خارطة طريق لواندا 2022، بهدف تهدئة التوترات بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإحلال السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وزيرا خارجية أمريكا انجولا تعزيز التعاون عملية لواندا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو