تعرف على خصم بوروسيا دورتموند المحتمل في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق بوروسيا دورتموند قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لمعرفة الفريق الذي سيواجهه في هذه المرحلة الحاسمة، حيث تشير الاحتمالات إلى مواجهته لأحد الفريقين: أستون فيلا الإنجليزي أو ليل الفرنسي.

مواجهة أستون فيلا.. اختبار إنجليزي صعب

إذا أسفرت القرعة عن مواجهة أستون فيلا، فسيكون بوروسيا دورتموند أمام اختبار صعب ضد أحد الفرق المتألقة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يقود الفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، الذي يتميز بأسلوب تكتيكي قوي، حيث أعاد فيلا إلى المنافسة على المراكز المتقدمة في البريميرليج.

يعتمد الفريق الإنجليزي على قوة خط هجومه بقيادة أولي واتكينز، إضافة إلى لاعبي الوسط المبدعين مثل يوري تيليمانس وجون ماكجين، مما يجعل المواجهة أمامه غير سهلة على الإطلاق. وعلى الرغم من خبرة دورتموند الأوروبية، إلا أن أستون فيلا يمتلك القدرة على خلق المفاجآت في هذه البطولة.

مواجهة ليل.. صدام أوروبي مثير

في حال أوقعت القرعة بوروسيا دورتموند أمام ليل الفرنسي، فإن الفريق الألماني سيكون في مواجهة منافس يملك خبرة أوروبية لا بأس بها. يعد ليل أحد الأندية التي تحسن اللعب في المواجهات الكبرى، رغم عدم تصنيفه ضمن الفرق المرشحة للقب.

يقود الفريق الفرنسي مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين، إلى جانب بعض العناصر المخضرمة، مما يجعله خصمًا قويًا.

كما أن اللعب في أجواء ملعب بيير موروا قد يكون صعبًا على أي فريق، حيث يحظى ليل بدعم جماهيري كبير في مواجهاته الأوروبية.