فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترمسعيا شرق رام الله وسط الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة ترمسعيا شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه الطبية استلمت إصابة من قوات الاحتلال لشاب 24 عامًا على بوابة نزلة عيسى شمال طولكرم.

و اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد عمار عودة، منفذ عملية "حولون" في مدينة سلفيت، تمهيدًا لهدمه.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب جرّاء اعتداء الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام قرية تل غرب نابلس.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحامها قرية شقبا غرب رام الله، حيث اقتحمت القرية بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت الشوارع. كما ألقى الاحتلال قنابل مضيئة في أجواء مخيم نور شمس خلال العدوان المتواصل.