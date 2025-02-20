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الخميس 20 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: الرئيس الأوكراني ربما لا يريد إنهاء الحرب مع روسيا

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد لا يكون راغبًا في إنهاء الحرب مع روسيا.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة صحفية، أنه لو كان لا يزال رئيسًا للولايات المتحدة، لما سمح باندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن سياساته كانت ستمنع التصعيد العسكري من البداية.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه يؤمن بإمكانية إنهاء الصراع سريعًا إذا ما تم اتخاذ "القرارات الصحيحة"، لكنه شدد على أن ذلك يعتمد على إرادة الطرفين في التوصل إلى تسوية سلمية.

تصريحات ترامب تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، وسط استمرار العمليات العسكرية والمساعدات الغربية لكييف.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا