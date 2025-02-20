بالصور.. افتتاح معرض كاريكاتير «عمنا.. صلاح جاهين» بالهناجر

في إطار احتفال وزارة الثقافة بالفنان الكبير صلاح جاهين، والذي ينظم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، افتتح بقاعة أدم حنين بمركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "كاريكاتيرعمنا.. صلاح جاهين"، والذي يضم رسومات أصلية ونادرة من أعمال الفنان صلاح جاهين، إلى جانب مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية لجاهين بريشة كوكبة من فناني الكاريكاتير من مصر وعدة دول.

افتتح المعرض أمير تادرس مستشار وزير الثقافة للحوار والتنمية المجتمعية، والسفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا في مصر، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، والفنانة سامية جاهين، وبحضور تواى توت تيت نائب سفير ميانمار فى مصر، والفنان فوزي مرسي الأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير، ونخبة من فناني الكاريكاتير وعدد من الصحفيين والإعلاميين والجمهور، ويستمر حتى ٢٠ فبراير الجاري.

ينظم المعرض صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير برئاسة الفنان مصطفي الشيخ، ويأتي ضمن سلسلة الأنشطة التي تنظمها وزارة الثقافة فى كافة مواقعها للاحتفاء بالفنان الكبير صلاح جاهين، تقديرًا لدوره البارز في تعزيز الهُوِيَّة المصرية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ومن جانبه قال الفنان فوزي مرسي أمين عام الجمعية ومنسق المعرض؛ إن المعرض يضم 32 لوحة أصلية تعرض لأول مرة من أعمال الراحل الكبير صلاح جاهين، تمثل جزءا من التراث الفني لمصر، بالإضافة إلى ما يقرب من 60 بورتريه كاريكاتيري رسمتها أنامل 52 فنان من دول العالم المختلفة من بينها؛ السعودية، البحرين، البرتغال، الهند، أورجواي، أسبانيا، أندونيسيا، الصين، بولندا، كوسوفو، كوبا، مقدونيا، البرازيل، بيرو، روسيا، السويد، ميانمار، بالإضافة إلى مصر.

يذكر أن الجمعية المصرية للكاريكاتير حرصت في السنوات الأخيرة على تكريم الكثير من الرموز الثقافية في معارضها، حيث نظمت معارض لتكريم أسماء: "نجيب محفوظ، جارسيا ماركيز، طاغور، أم كلثوم، سمير غانم، شادي عبد السلام".

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