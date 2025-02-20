اليوم.. زيلينسكي يلتقي مع المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا وروسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه سيلتقي مع المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا وروسيا الجنرال كيث كيلوج اليوم الخميس.

وأضاف زيلينسكي - في تصريح أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" - أن "هذه لحظة سياسية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات اليوم مع القيادة العسكرية ومسئولي المخابرات والوزراء؛ استعدادًا للمفاوضات مع ممثل الرئيس الأمريكي الجنرال كيلوج وهو موجود بالفعل في كييف".

وأوضح أن "كيلوج" التقى مع القائد الأعلى للجيش الأوكراني سيرسكي، ورؤساء المخابرات والخدمات الخاصة، بالإضافة إلى رئيس مكتب الرئيس، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماعه مع الجنرال كيلوج غدًا، قائلًا "من المهم جدًا بالنسبة لنا أن تستمر مناقشاتنا وتعاوننا الشامل مع أمريكا".

وقال زيلينسكي إنه "بدعم من أمريكا وأوروبا، يمكن أن يصبح السلام أكثر أمانًا، وهذا هو هدفنا. والأهم من ذلك، يجب أن يكون هذا هدفًا مشتركًا مع شركائنا خاصة ونحن نقترب من الذكرى السنوية الثالثة لهذه الحرب وهي الحرب التي أردنا نحن في أوكرانيا إنهاءها منذ اللحظة الأولى"، معربا عن أمله في تحقيق سلام دائم؛ "يمنع روسيا من العودة - أبدًا - إلى أوكرانيا".