تعرف على خصم بايرن ميونخ المحتمل في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق بايرن ميونخ قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لمعرفة المنافس القادم للفريق البافاري في رحلته نحو اللقب القاري.

وتشير الاحتمالات إلى أن بطل ألمانيا قد يواجه باير ليفركوزن في مواجهة ألمانية خالصة، أو يصطدم بـ أتلتيكو مدريد في لقاء أوروبي مثير.

قمة ألمانية أمام باير ليفركوزن

قد تسفر القرعة عن مواجهة محلية مثيرة بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، حيث يعيش ليفركوزن فترة مميزة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، أحد نجوم البايرن السابقين. الفريق يقدم أداءً قويًا في الدوري الألماني ويعد من أبرز المنافسين على اللقب المحلي هذا الموسم.

مواجهة بين بايرن ميونخ وليفركوزن ستكون بمثابة صراع بين الخبرة التي يمتلكها البافاري، والطموح الذي يحمله ليفركوزن، حيث يسعى الأخير لإثبات قدرته على مقارعة الكبار أوروبيًا.

مواجهة نارية أمام أتلتيكو مدريد

إذا أسفرت القرعة عن مواجهة أتلتيكو مدريد، فسيكون بايرن ميونخ على موعد مع اختبار صعب أمام فريق معروف بأسلوبه الدفاعي القوي ونهجه التكتيكي تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني.

يتميز الفريق الإسباني بصلابته الدفاعية وتنظيمه المحكم، مما قد يجعل المواجهة أمام بايرن تحديًا من نوع خاص.

سبق أن التقى الفريقان في دوري الأبطال خلال السنوات الأخيرة، وكانت المواجهات دائمًا حماسية ومليئة بالندية. يسعى أتلتيكو مدريد للثأر من خسائره السابقة أمام العملاق البافاري، بينما يطمح بايرن لمواصلة تألقه والتقدم في المسابقة.