ترامب: مبعوثي الخاص للشرق الأوسط قام بعمل رائع خلال الأيام الماضية

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأداء مبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مؤكدًا أنه قام بعمل رائع خلال الأيام الماضية، جاء ذلك خلال كلمة لترمب أمام مؤتمر قمة "مبادرة مستقبل الاستثمار" في ميامي الأمريكية.

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس صامد، وتتم مناقشات للتقدم في المرحلة المقبلة وإطلاق سراح جميع الرهائن. جاءت هذه التصريحات في ظل جهود دبلوماسية مكثفة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وتعزيز فرص التوصل إلى حلول دائمة.

وبشأن إيران، قال ستيف ويتكوف إن كل الطرق تؤدي إلى إيران فيما يتعلق بصراعات منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أن إيران لن تحصل على السلاح النووي، وأنه يمكن حل ذلك دبلوماسيا.