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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: استعداد أمريكي لمعالجة القضايا الثنائية بين موسكو وواشنطن

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إن روسيا لاحظت التزام الإدارة الأمريكية الجديدة بمعالجة التحديات التي تواجه العلاقات الروسية الأمريكية إلى جانب حل الأزمة الأوكرانية. 

وأوضحت زاخاروفا - في تصريح أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "يمكننا أن نلحظ عزم الإدارة الأمريكية الجديدة على المشاركة في مباحثات جوهرية بشأن العديد من القضايا العالقة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأيضًا على المستوى العالمي بما يشمل الوضع في أوكرانيا". 

وشددت على أن موسكو تراقب - عن كثب - تصريحات واشنطن الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، مُشيرة إلى أن روسيا تعتزم تقييم المقترحات المطروحة في هذا الشأن.

روسيا استعداد أمريكي معالجة القضايا الثنائية موسكو واشنطن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا