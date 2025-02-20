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الخميس 20 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إدارة ترامب تأمر البنتاجون بخفض ميزانيته بنسبة 8% سنويًا

البنتاجون
البنتاجون
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ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، مساء الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، أمرت مسئولين كبارًا في وزارة الدفاع (البنتاجون)، وفي جميع قطاعات الجيش الأمريكي، بوضع خطط لخفض ميزانية الدفاع بنسبة 8 في المئة في كل عام من الأعوام الخمسة المقبلة. 

ووصفت الصحيفة، الاقتراح بالمُذهل الذي من المؤكد سيواجه بمقاومة داخلية ومعارضة شديدة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس. 

وحسب الصحيفة؛ تستثني التوجيهات، المُفصلة في مذكرة اطلعت عليها، عددًا قليلًا من البرامج، بما في ذلك المهمة العسكرية الموسعة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

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