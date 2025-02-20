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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المدعي العام الأمريكي: تحقيقات صارمة ضد أي تهديدات تستهدف ترامب أو حلفاءه

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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تعهد "إد مارتن"، المدعي العام الأمريكي المؤقت المعين من قبل دونالد ترامب في واشنطن العاصمة، الأربعاء، بالتحقيق مع "أي شخص يهدد الرئيس أو حلفائه السياسيين".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن مارتن خصّ بالذكر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر. 

وقال المدعي العام إد مارتن إنه أطلق "عملية الزوبعة" لحماية الموظفين الفيدراليين، حيث استشهد بشومر لأنه "يُزعم أنه قاد مسيرة لمهاجمة قضاة المحكمة العليا الأمريكية"، حسب "سي إن إن".

وأضاف أنه سيحقق مع أي شخص يهدد "أولئك الذين ساعدوا في إطلاق سراح سجناء 6 يناير" أو يستهدف موظفين من فريق الكفاءة الحكومي التابع لإيلون ماسك.

وتابع: "نحن الأوصياء على العمال الفيدراليين ويجب أن نفعل كل ما هو ممكن لضمان أن العمل الحكومي آمن لجميع المعنيين، ويجب علينا حماية رجال الشرطة والمدعين العامين لدينا والرئيس وجميع موظفي الحكومة الآخرين من التهديدات ضد أمتنا".

المدعي العام الأمريكي تحقيقات صارمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء