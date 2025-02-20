تعرف على خصم ليفربول المحتمل في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق ليفربول قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لمعرفة المنافس القادم للريدز في مشواره الأوروبي. ووفقًا للسيناريوهات المحتملة، فإن الفريق الإنجليزي قد يواجه أحد خصمين قويين في هذا الدور، وهما بنفيكا البرتغالي أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

مواجهة بنفيكا.. اختبار صعب أمام العملاق البرتغالي

يعد بنفيكا من الأندية التي تمتلك تاريخًا عريقًا في دوري الأبطال، وقدم مستويات قوية في المواسم الأخيرة على الصعيد القاري.

الفريق البرتغالي يعتمد على أسلوب هجومي منظم مع دفاع صلب، مما قد يجعل المواجهة أمام ليفربول صعبة ومثيرة.

قمة نارية أمام باريس سان جيرمان

أما إذا أسفرت القرعة عن مواجهة باريس سان جيرمان، فسنكون أمام واحدة من أقوى المباريات في دور الـ16، حيث سيتواجه فريقان مليئان بالنجوم. يقود الفريق الفرنسي النجم أشرف حكيمي، بجانب مجموعة مميزة من اللاعبين، مما يجعل المواجهة أمام ليفربول اختبارًا حقيقيًا للمدرب آرني سلوت