قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن قوات روسية عبرت الحدود مع أوكرانيا في منطقة كورسك.

وأضاف بوتين - ردًا على أسئلة الصحفيين أثناء زيارته لمصنع لتصنيع الطائرات بدون طيار في سانت بطرسبرغ -: "آخر المعلومات التي تلقيتها قبل ساعة حرفيًا: عبر مقاتلو اللواء 810 حدود الاتحاد الروسي وأوكرانيا ودخلوا أراضي أوكرانيا خلال الليل".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف بوتين أن القوات الروسية تواصل التقدم على طول خط الاشتباك بأكمله.

وخاضت فرق اللواء 810 التابعة للواء المشاة البحرية جوكوف وأوشاكوف معارك في أكثر مناطق الخطوط الأمامية تعقيدا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وعلى وجه الخصوص، شارك مقاتلو اللواء في تحرير ماريوبول، وصد الهجوم المضاد للجيش الأوكراني في منطقة زابوروجيا، وأجروا عمليات في منطقة جزيرة نهر دنيبر في منطقة خيرسون.

ومع شن الجيش الأوكراني هجومه على منطقة كورسك، انتشرت وحدات اللواء في المناطق الحدودية حيث تواصل تحقيق أهدافها القتالية.