تعرف على خصم ريال مدريد المحتمل في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى ريال مدريد لمعرفة منافسه المقبل في مشواره نحو اللقب القاري، بعد تأهله بنجاح من مرحلة المجموعات.

ووفقًا للسيناريوهات المتاحة، فإن الفريق الملكي قد يواجه أحد فريقين قويين في هذا الدور، وهما باير ليفركوزن أو أتلتيكو مدريد.

مواجهة باير ليفركوزن

يعد باير ليفركوزن من الفرق المتألقة هذا الموسم، حيث يقدم مستويات مميزة في الدوري الألماني تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، أحد نجوم ريال مدريد السابقين.

يمتلك الفريق الألماني تشكيلة قوية، ويعتمد على أسلوب هجومي سريع، مما يجعله خصمًا صعبًا على أي فريق. مواجهة ليفركوزن قد تكون اختبارًا حقيقيًا لريال مدريد، خاصة مع امتلاك الفريق الألماني لاعبين قادرين على صنع الفارق في المباريات الكبيرة.

ديربي أوروبي مع أتلتيكو مدريد

في حال أسفرت القرعة عن مواجهة أتلتيكو مدريد، فإن جماهير الكرة ستكون على موعد مع ديربي مدريدي ناري في دوري الأبطال.

تعتبر لقاءات الريال وأتلتيكو دائمًا مشحونة بالإثارة والندية، خاصة في المسابقات القارية، حيث سبق للفريقين أن تواجها في نهائيات سابقة مثل نهائي 2014 ونهائي 2016، والذي توج بهما ريال مدريد.

أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني معروف بقوته الدفاعية وصلابته التكتيكية، مما يجعل مواجهته أمام كتيبة كارلو أنشيلوتي تحديًا خاصًا، حيث يسعى أتليتكو للثأر من الإقصاءات السابقة أمام الميرينجي.