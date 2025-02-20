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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا استلمت إصابة لشاب في شمال طولكرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن طواقمه الطبية استلمت إصابة من قوات الاحتلال لشاب 24 عامًا على بوابة نزلة عيسى شمال طولكرم.

ومع استمرار الاحتلال في تنفيذ اقتحاماته وتفتيشه لمنازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد عمار عودة، منفذ عملية "حولون" في مدينة سلفيت، تمهيدًا لهدمه.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب جرّاء اعتداء الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام قرية تل غرب نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحامها قرية شقبا غرب رام الله، حيث اقتحمت القرية بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت الشوارع. كما ألقى الاحتلال قنابل مضيئة في أجواء مخيم نور شمس خلال العدوان المتواصل.

الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب شمال طولكرم قوات الاحتلال