آيندهوفن يحقق المفاجأة ويطيح بـ يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا

نجح بي إس في آيندهوفن في تحقيق ريمونتادا مثيرة على حساب يوفنتوس، بعدما فاز بنتيجة 3-1 في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليحسم تأهله إلى ربع النهائي بنتيجة إجمالية 4-3، بعدما كان متأخرًا في لقاء الذهاب.

شهد الشوط الأول من اللقاء حذرًا كبيرًا من الفريقين، حيث لم يشهد أحداثًا خطيرة أو أهدافًا، وسط محاولات متبادلة دون فاعلية حقيقية على المرمى.

الشوط الثاني يشهد انفجار

بدأت الإثارة الحقيقية في الشوط الثاني، حيث افتتح إيفان بيريشيتش التسجيل لصالح آيندهوفن في الدقيقة 53 بعد تمريرة رائعة من نوا لانج، ليشعل الأجواء داخل ملعب فيليبس.

إلا أن يوفنتوس لم ينتظر طويلًا، حيث سجل تيموتي وياه هدف التعادل في الدقيقة 63، ليعيد الفريق الإيطالي إلى أجواء المنافسة.

لكن أصحاب الأرض لم يتراجعوا، وتمكن إسماعيل صيباري من تسجيل الهدف الثاني لآيندهوفن في الدقيقة 74 بعد تمريرة من لوك دي يونج، ليضع الفريق الهولندي في المقدمة ويجعله أقرب إلى التأهل.

الوقت الإضافي يحسم الأمور

مع نهاية الوقت الأصلي، كانت النتيجة الإجمالية تشير إلى 3-3، مما دفع اللقاء إلى الأشواط الإضافية، حيث حسم ريان فلامينغو الأمور لصالح آيندهوفن بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 98، ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، ويقصي يوفنتوس من البطولة بطريقة درامية.

بهذا الفوز، يواصل آيندهوفن مسيرته المميزة في البطولة الأوروبية، بينما يتلقى يوفنتوس ضربة قوية بالخروج المبكر، ليعود للتركيز على المنافسات المحلية.