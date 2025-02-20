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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يواصل التوهج ويسجل للمباراة السابعة على التوالي

محمد صلاح
محمد صلاح
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يواصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت مع ليفربول، بعدما نجح في تسجيل هدف جديد، ليعزز سجله التهديفي للمباراة السابعة على التوالي في مختلف البطولات، مؤكدًا مكانته كواحد من أبرز هدافي الفريق هذا الموسم.

شهدت الفترة الأخيرة تألقًا ملحوظًا لصلاح، حيث سجل 6 أهداف في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، مما ساهم في تعزيز فرص فريقه في المنافسة على اللقب. 

كما أحرز هدفًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليواصل تأثيره الكبير في البطولات المحلية، إلى جانب تسجيله هدفًا في دوري أبطال أوروبا، مما يعكس استمرارية أدائه على المستوى القاري.

محمد صلاح يواصل التوهج 

بهذا الأداء القوي، يواصل محمد صلاح قيادة ليفربول نحو تحقيق الانتصارات، حيث يعد أحد أهم العناصر في تشكيل المدرب آرنى سلوت  

ويترقب عشاق الكرة الإنجليزية والعالمية ما سيقدمه في المباريات المقبلة، في ظل المنافسة الشرسة التي يخوضها ليفربول هذا الموسم على مختلف الجبهات.

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