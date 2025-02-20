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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. نائب محافظ الجيزة تتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بكفر غطاطي بالهرم

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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تفقدت الدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة الخدمات المقدمة للمواطنين بمنطقة كفر غطاطى بحي الهرم حيث شملت الجولة تفقد مركز شباب كفر غطاطى والأنشطة الرياضية بالمركز، في إطار تكليفات محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمتابعة انتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

كما تابعت نائب المحافظ جانب من الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية المقدمة لأهالي المنطقة من المترددين على الوحدة الصحية بكفر غطاطى.  

رافق نائب المحافظ طه عبد الصادق رئيس حي الهرم والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة بالجيزة وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

نائب محافظ الجيزة تتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين كفر غطاطي حي الهرم الخدمات الطبية والعلاجية الجيزة