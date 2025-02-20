المتحدث باسم جيش الاحتلال: الجيش مسؤول عن التواصل مع عائلات الأسرى

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، بأن الجيش هو من يتحمل مسؤولية التواصل مع عائلات الأسرى، مؤكدًا أن هذه المسألة تُدار وفق الإجراءات العسكرية.

ومساء أمس الأربعاء، أعلن إسعاف الاحتلال الإسرائيلي إصابة مستوطنة بجروح خطيرة إثر طعنها بسكين في البلدة القديمة بالقدس وأجهزة الأمن فتحت تحقيقات لمعرفة المتسبب في الحادث.

كما أعلنت قوات الاحتلال استمرار عمليات البحث عن منفذ عملية الطعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حيث لا زالت خلفية الحدث غير واضحة.

ومع استمرار الاحتلال في تنفيذ اقتحاماته وتفتيشه لمنازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد عمار عودة، منفذ عملية "حولون" في مدينة سلفيت، تمهيدًا لهدمه.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب جرّاء اعتداء الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام قرية تل غرب نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحامها قرية شقبا غرب رام الله، حيث اقتحمت القرية بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت الشوارع. كما ألقى الاحتلال قنابل مضيئة في أجواء مخيم نور شمس خلال العدوان المتواصل.