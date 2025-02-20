رئيس وزراء بريطانيا يؤكد دعمه لـ«زيلينسكي» بعد انتقادات «ترامب»

أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، اتصالا هاتفيا، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر فيه عن دعمه له.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن ستارمر أكد على الحاجة إلى العمل من أجل حل الأزمة أوكرانية، ودعمه لرئيسها "المنتخب ديمقراطيا".. مشيرا إلى أنه من المنطقي تماما تعليق الانتخابات في زمن الحرب، مثلما فعلت المملكة المتحدة في الحرب العالمية الثانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف الرئيس الأوكراني في وقت سابق اليوم، بأنه ديكتاتور من دون انتخاب.. مشيرًا إلى أنه يتعين عليه التحرك بشكل أسرع للتوصل إلى سلام أو عدم وجود دولة.

ولم يشر بيان مكتب رئيس الوزراء البريطاني مباشرة إلى تعليقات ترامب.