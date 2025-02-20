ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي بثلاثية من دوري الأبطال

حسم ريال مدريد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في إياب ملحق دور الـ16، ليؤكد تفوقه بعدما انتصر ذهابًا بنتيجة 3-2، لينهي المواجهة بإجمالي 6-3 لصالحه.

بدأ ريال مدريد المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 4 عن طريق كيليان مبابي بعد تمريرة رائعة من راؤول أسنسيو، ليضع الفريق الملكي في المقدمة منذ اللحظات الأولى.

واصل الميرينجي ضغطه الهجومي ونجح مبابي مجددًا في هز الشباك عند الدقيقة 33، مستفيدًا من تمريرة متقنة من البرازيلي رودريجو جوس، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-0 وسط ارتباك واضح في دفاعات مانشستر سيتي.

الشوط الثاني.. تأكيد الهيمنة الملكية

في الدقيقة 61، عاد كيليان مبابي ليؤكد تفوق ريال مدريد بتسجيله الهدف الثالث له هاتريك بعد تمريرة حاسمة من فيديريكو فالفيردي، ليضع فريقه في موقف مريح للغاية ويصعب المهمة على مانشستر سيتي، الذي بدا عاجزًا عن مجاراة سرعة وتألق الميرينجي.

ومع دخول المباراة في الدقائق الأخيرة، تمكن السيتي من تقليص الفارق عن طريق نيكولاس جونزاليس في الدقيقة +90، بعد تمريرة من المصري عمر مرموش، لكن الهدف جاء متأخرًا ولم يكن كافيًا لتغيير مجريات اللقاء.

بهذا الفوز، يواصل ريال مدريد سعيه نحو اللقب الأوروبي رقم 15 في تاريخه، بينما يودع مانشستر سيتي البطولة مبكرًا بعد فشله في تعويض هزيمته ذهابًا تألق كيليان مبابي كان العلامة الفارقة في المباراة، حيث أثبت مجددًا قيمته كأحد أبرز نجوم العالم.