أنهى حياتها أمام أبنائها.. القبض على قاتل زوجته بسبب خلافات زوجية في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من القبض على شخص يدعى"على. ق"المتهم بقتل زوجته "حسناء. م.ع.ر" 25 سنة، بسبب خلافات عائلية، حيث أقدم الزوج على التخلص من زوجته بقتلها 4 طعنات قاتلة بحي الشيخة شفا بدائرة قسم ثان الفيوم، وتم القبض عليه والتحفظ على جثة الزوجة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة للتحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بالفيوم تلقت إخطارًا بورود بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل بحي الشيخة شفا بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، ومصرع ربة منزل.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث برئاسة مأمور قسم شرطة ثان الفيوم وتبين مقتل " حسناء.م" 25 سنة ربة منزل على يد زوجها ويدعى" على.ق "داخل منزل والدها بحي الشيخة شفا بدائرة، وأن الزوج أنهى حياة زوجته بـ 4 طعنات قاتلة فى أنحاء متفرقة بالجسد أمام والدتها وأطفاله الثلاثة، بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما وغضبها وتركها منزل الزوجية، ورفضت العودة مجددا مع زوجها الأمر الذي أثار غضب الزوج، مما أصابه بحالة من الغضب وانهال عليها بطعنات مسددة في أنحاء الجسد.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات.