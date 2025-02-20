وزير خارجية الصين يؤكد أن بلاده تدعم بقوة الدور المركزي للأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن بلاده تدعم بقوة الدور المركزي للأمم المتحدة، ومستعدة لمواصلة التعاون الوثيق معها.

وقال وانج، أثناء اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه "كلما زاد الاضطراب وعدم الاستقرار في العالم، زادت أهمية الحفاظ على سلطة ودور الأمم المتحدة"، وذلك في معرض إشارته إلى أن الوضع الدولي الحالي يتسم بالتغيرات المعقدة والمنافسة الجيوسياسية المتزايدة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عن "وانج يي" قوله إن "الصين تدعم بقوة الدور المركزي للأمم المتحدة، ومستعدة لمواصلة التعاون الوثيق معها لممارسة تعددية حقيقية ودفع قضية السلام والتنمية في العالم.

من جانبه، قال جوتيريش إن "الأمم المتحدة تولي اهتماما كبيرا لدور الصين، وتوافق تماما على المبادرات العالمية الثلاث التي اقترحها الرئيس شي جين بينغ، وتدعمها بنشاط".

وأضاف أنه "في مواجهة التحديات المعقدة الحالية، تدعو الأمم المتحدة جميع الدول إلى تعزيز التعاون ودعم السلام والتنمية المستدامة".