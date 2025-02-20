الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة الأربعاء بعد نتائج مخيبة للآمال

أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض، أمس الأربعاء، حيث قام المستثمرون بتقييم العديد من إصدارات الأرباح وبيانات التضخم في المملكة المتحدة التي جاءت أعلى من المتوقع.

واختتم مؤشر ستوكس 600 الإقليمي الجلسة بانخفاض بنسبة 0.9%، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق يوم أمس الثلاثاء، ويمثل أكبر انخفاض يومي للمؤشر في عام 2025.

وانخفضت أسهم مجموعة تكنولوجيا الرعاية الصحية الهولندية "فيليبس" بنسبة 11% بعد أن فشلت في تلبية توقعات نمو المبيعات للربع الرابع من العام 2024 مع انخفاض مزدوج الرقم في الصين، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

وارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3% في يناير، متجاوزًا توقعات 2.8%، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء. وبلغ التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، 3.7%، ارتفاعًا من 3.2% في الشهر السابق وأعلى معدل منذ أبريل 2024.

وأغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على تراجع 410.87 نقطة أو بنسبة 1.80% إلى مستوى 22433.63 نقطة. كما هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 54.20 نقطة أو بنسبة 0.62% عند الإغلاق إلى مستوى 8712.53 نقطة.

وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 96.02 نقطة أو بنسبة 1.17% عند الإغلاق إلى مستوى 8110.54 نقطة.