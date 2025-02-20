القوات الروسية تكبد أوكرانيا 85 آلية عسكرية في مقاطعة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت خلال الـ24 الساعة الماضية، 85 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"- "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا، وغويفو، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وكولماكوف، وليبيديفكا، ولوكنيا، وملايا لوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولسكي، وروبانشينا، وسودجا، كما تم صد هجومين مضادين للقوات الأوكرانية".

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، أكثر من 510 جنود، ودبابة، ومركبة قتال مشاة، و4 ناقلات جند مدرعة، و22 مركبة قتالية مدرعة، و57 مركبة، ومدفعين ذاتيي الحركة، و4 قطع مدفعية، و4 قذائف هاون، ومحطتين للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكم للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة، كما تم استسلام جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".