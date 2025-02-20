نائب محافظ الجيزة تتفقد فصل تعليم الكبار بالإسكان البديل بروضة أكتوبر.. صور

قامت الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، ويرافقها أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، بزيارة تفقدية لفصل تعليم الكبار بمشروع الإسكان البديل لنزلة السمان بروضة أكتوبر، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على احتياجات الدارسين، وجاء ذلك في إطار تكليفات محافظ الجيزة، بمتابعة جهود محو الأمية وتعليم الكبار.

وتفقدت مستوى الخدمات المقدمة داخل الفصل، واستمعت إلى آراء المتعلمين حول التجربة التعليمية ومدى استفادتهم منها. كما وجهت نائب المحافظ بتوفير كافة سبل الدعم لضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة.

وأكدت على أن محافظة الجيزة مستمرة في تنفيذ برامج تعليم الكبار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتعزيز قدرات المواطنين وإتاحة فرص جديدة لهم، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة خاصة بمشروعات الإسكان بديل العشوائيات.

كما التقت نائب المحافظ مع أعضاء صندوق مكافحة وعلاج الادمان بالإسكان البديل واستمعت إلى الأنشطة المقدمة لخدمة السكان.

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة قد أطلقت حملة "امسك قلمك واتعلم"، والتي تضمنت افتتاح عدد من الفصول الجديدة لمحو الأمية واستكتاب العديد من الدارسين، مع التركيز على دعم المرأة وتعليمها، في إطار خطة متكاملة تستهدف القضاء على الأمية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم.