باريس سان جيرمان يكتسح بريست بسباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

حقق باريس سان جيرمان فوزًا تاريخيًا على نظيره بريست بنتيجة 7-0 في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليؤكد تفوقه الكبير بعد انتصاره ذهابًا 3-0، مما جعل النتيجة الإجمالية 10-0، في واحدة من أكبر الانتصارات في تاريخ المسابقة.

دخل الفريق الباريسي المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرًا عن طريق برادلي باركولا في الدقيقة 20 بعد تمريرة رائعة من فابيان رويز، قبل أن يضيف النجم خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني في الدقيقة 39 مستفيدًا من تمريرة باركولا، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان 2-0.

مهرجان الأهداف في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، واصل باريس سان جيرمان هيمنته المطلقة على المباراة، وأضاف فيتور فيريرا الهدف الثالث في الدقيقة 59 بعد تمريرة حاسمة من فابيان رويز، قبل أن يضيف ديزيري دوي الهدف الرابع في الدقيقة 64 بمساعدة جونتشالو راموس.

ثم جاء الدور على الظهير الطائر نونو مينديش الذي سجل الهدف الخامس في الدقيقة 69 بعد تمريرة رائعة من النجم المغربي أشرف حكيمي، ليواصل الفريق الباريسي عرضه القوي. وفي الدقيقة 76، سجل جونتشالو راموس الهدف السادس، قبل أن يختتم سيني مايولو مهرجان الأهداف بهدف سابع في الدقيقة 86 بعد تمريرة من كفاراتسخيليا.

باريس سان جيرمان يتأهل بجدارة

بهذا الفوز العريض، ضمن باريس سان جيرمان التأهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال بسهولة، ليؤكد قوته كأحد أبرز المرشحين للقب هذا الموسم.

على الجانب الآخر، عانى بريست من واحدة من أقسى الهزائم في تاريخه الأوروبي، ليودع البطولة بنتيجة ثقيلة.