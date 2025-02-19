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الخميس 20 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة بواقعة تخلص شخص من حياته في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بعدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن إنتحار أحد المواطنين بالدقهلية عقب الإفراج عنه من محبسه.
وأوضح المصدر أن المذكور سبق ضبطه فى إحدى القضايا خلال شهر 6 عام 2023 ، وصدر قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله فى ذات العام.. وبتاريخ 18/2/2025 تناول المذكور مواد سامة منتحراً ، وأفاد شقيقه بأنه كان يعانى من مرض نفسى ويتلقى العلاج لدى أحد الأطباء بالدقهلية.
وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال الترويج لادعاءات وأكاذيب مختلقة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

بالدقهلية المواطنين الإفراج عنه من محبسه تناول المذكور مواد سامة