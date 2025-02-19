علي الحجار يجري البروفات النهائية لحفل "الحب كله" بمسرح البالون.. صور

أجرى الفنان علي الحجار، مساء اليوم الأربعاء، البروفات النهائية لحفل عيد الحب، على مسرح البالون بحضور رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الفنان تامر عبدالمنعم.

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية في الثامنة مساء غد الخميس، على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

تأتي هذه الاحتفالية بناءا على توجيهات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ووجه وزير الثقافة الاحتفاء بكوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور خمسون عاما على رحيلها واعتبار عام 2025 هو عام أم كلثوم.

وتقام الاحتفالية تحت عنوان "الحب كله" التي يقوم بإخراجها الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية على فصلين، الأول: يتضمن استعراضات لفرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية والاستعراضية.

تقدم فرقتي رضا استعراضات "بعيد عنك" لطرفا ياسر، "للصبر حدود"لأمنية، "حيرت قلبي" لمروة مصطفى، أما القومية استعراض "سيرة الحب" أداء رحمة وأسماء عمرو، وعبدالله وعمار ياسر، تصميم استعراضات محمد قذافي، تدريب ميدو ممدوح.

وتشدو أميرة سعيد بأغنية "بعيد عنك"، وغادة آدم "حيرت قلبي والأطلال"، نهلة خليل "الحب كده وأنت عمري"، هبة إسماعيل "سيرة الحب"، هبة محمد أغنية ودارت الأيام".

الاحتفالية إضاءة عز حلمي، فيديو مايكينج حسام المحفوظي وعبدالرحمن غريب، إعداد موسيقى محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، تنفيذ ديكور رانيا عطية، مساعدا الإخراج دعاء محمد وهالة الصباح، مخرجان منفذان أحمد مصطفى ومحمد عمر، رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

أما الفصل الثاني من الحفل يشدو الفنان علي الحجار مجموعة من أفضل أغانيه التي تتضمن تترات المسلسلات "المال والبنون، زي الهوي، السيرة الهلالية، ما تمنعوش الصادقين، الشهد والدموع، النديم، جزيرة غمام، الليل وآخره، كناريا، ذئاب الجبل، مسألة مبدأ، الحلواني"، بالإضافة إلى أغاني "على قد ماحبينا، رباعيات صلاح جاهين، يا طالع الشجرة، في قلب الليل، العروسة، روحنا نعود، لو تعرفي، الزين والزينة، لما الشتا يدق البيبان، عارفة، تيجيش نعيش، ميدلي الإنتصارات".