محمد صلاح يتجاوز كريستيانو رونالدو ويحقق الإنجاز

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، محققًا إنجازًا تاريخيًا بتجاوزه أفضل مواسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من حيث المساهمات التهديفية.

ووفقًا لإحصائيات شبكة أوبتا العالمية، فقد وصل صلاح حتى الآن إلى 39 مساهمة تهديفية في الموسم الجاري، متفوقًا على الرقم الذي حققه رونالدو مع مانشستر يونايتد خلال موسم 2007/2008، حيث سجل وصنع 37 هدفًا.

ويعد هذا الرقم دليلًا جديدًا على التأثير الكبير الذي يقدمه صلاح مع ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2017. فبعد أن أصبح الهداف التاريخي للريدز في البريميرليج، يواصل النجم المصري كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ المسابقة، متفوقًا على أسماء كبيرة في عالم كرة القدم.

الملك المصرى

ويقدم صلاح مستويات رائعة هذا الموسم، حيث يعتمد عليه المدرب الألماني يورغن كلوب كعنصر أساسي في تشكيلته.

وبفضل أهدافه الحاسمة وتمريراته المؤثرة، يسهم صلاح في الحفاظ على آمال ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الإنجاز، يثبت محمد صلاح أنه أحد أفضل لاعبي العالم، حيث يتفوق على أسماء بحجم كريستيانو رونالدو، مما يعزز مكانته بين أساطير البريميرليج.

ومع استمرار الموسم، تبقى الأنظار موجهة نحو الفرعون المصري لمعرفة ما إذا كان قادرًا على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية وقيادة ليفربول لتحقيق المزيد من الإنجازات.