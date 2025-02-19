التعادل 2-2 يحسم المواجهة المثيرة بين أستون فيلا وليفربول

حسم التعادل الإيجابي 2-2 المواجهة المثيرة بين أستون فيلا وليفربول، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت المباراة أداءً قويًا من الجانبين وإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

بداية قوية لليفربول وسيطرة في الشوط الأول



دخل ليفربول المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 29 بعد تمريرة حاسمة من دييجو جوتا، ليواصل النجم المصري تألقه مع الريدز.

لكن أستون فيلا لم يستسلم، حيث تمكن يوري تيليمانس من إدراك التعادل في الدقيقة 38، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، قلب أولي واتكينز الطاولة على ليفربول بتسجيل الهدف الثاني لصالح أستون فيلا في الدقيقة +45، مستفيدًا من تمريرة لوكاس دين، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين 2-1.

في الشوط الثاني، كثف ليفربول هجماته بحثًا عن التعديل، ونجح ترنت ألكسندر أرنولد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح، ليعيد اللقاء إلى التعادل 2-2 وسط أجواء حماسية على أرض الملعب.

ورغم المحاولات المستمرة من الجانبين لخطف هدف الفوز، إلا أن النتيجة ظلت على حالها حتى صافرة النهاية، ليحصد كل فريق نقطة ثمينة في سباق المنافسة بالدوري الإنجليزي.

بهذا التعادل، يواصل ليفربول تصدره جدول الدوري الانجليزي ، بينما يثبت أستون فيلا قدرته على مواجهة الكبار وتحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجاري.