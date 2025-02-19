وزير الاستثمار: العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا متوازنة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات المصرية الإسبانية تتميز بتوازنها ونموها المستمر، مما يعزز التعاون الاقتصادي إلى جانب التوافق السياسي بين البلدين.



وأوضح خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» على هامش منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تقديره لمواقف إسبانيا السياسية الواضحة في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار المصرية تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية لتعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.

وتابع، أن رفع مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين يترجم إلى تعاون وثيق بين الوزراء في كلا الجانبين، بهدف تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن إسبانيا تمتلك العديد من الشركات الرائدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الصناعات الغذائية، السياحة، السكك الحديدية وإدارة المطارات، وهي قطاعات ذات أولوية لمصر وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

https://youtu.be/3b3KXEvF_k0?si=he4iOpb-2aB2eC7i