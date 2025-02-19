حمدي فتحي يودع دوري أبطال آسيا مع الوكرة بركلات الترجيح

ودع النجم المصري حمدي فتحي بطولة دوري أبطال آسيا 2 مع فريقه الوكرة القطري، بعد الخسارة من التعاون السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

حل حمدي فتحي رفقة الوكرة ضيفًا على التعاون بملعب نادي التعاون الجديد، خلال المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الوكرة والتعاون، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

التعاون يفوز على الوكرة في مباراة مثيرة في دوري أبطال آسيا 2

بدأ حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة ضد التعاون، ولعب المباراة منذ بدايتها حتى الدقيقة 115، بعد استبداله بزميله عمر صلاح.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهد حالة طرد في صفوف التعاون، حيث تلقى وليد الأحمد البطاقة الحمراء في الدقيقة 26.

وضع جيلسون دالا الوكرة في المقدمة في الشوط الثاني، وذلك بهدف في الدقيقة 53، قبل أن يدرك محمد الكويكيبي التعادل للفريق السعودي بـ10 لاعبين بهدف في الدقيقة 77، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1.

وامتد اللقاء إلى شوطين إضافيين، شهدا تسجيل رينيه ريفاس هدف التقدم لفريق التعاون في الدقيقة 112، وهدف التعادل لرفاق حمدي فتحي في الدقيقة 120+4، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

بذلك، شارك حمدي فتحي في 5 مباريات مع الوكرة في بطولة دوري أبطال آسيا 2، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

بتلك النتيجة، تأهل التعاون السعودي إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2، على حساب زملاء حمدي فتحي في الوكرة القطري.