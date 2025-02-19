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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كلب مسعور يعقر 15 شخصًا في العمرانية

ارشيفيه
ارشيفيه
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أصيب 15 شخصًا في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، إثر تعرضهم لعقر كلب مسعور، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتعرض عدد من المواطنين لعقر كلب مسعور بدائرة القسم.

 وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 15 شخصًا بجروح متفرقة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إخطار الطب البيطري الذي تمكن من التحفظ على الكلب المسعور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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