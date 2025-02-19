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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتابع جهود السيطرة على حريق ضخم بمخزن أجهزة كهربائية بالمحلة.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
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انتقل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،إلى موقع حريق مخزن للأجهزة الكهربائية بحي ثان المحلة، بجوار كوبري رضا حافظ، لمتابعة الجهود المبذولة لإخماد النيران والوقوف على حجم الخسائر والإجراءات المتخذة للسيطرة على الموقف.

فور تلقي البلاغ، تحركت جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بـ(11) سيارة إطفاء من الحماية المدنية، و(4) سيارات إسعاف، و(2) سيارة فنطاس مياه كبيرة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى (2) لودر و(2) سيارة نقل حمولة 20 طن، للمساهمة في إزالة أي عوائق تسهل عملية الإطفاء. كما تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي لضمان عدم تفاقم الحريق، مع تكثيف التواجد المروري لتيسير حركة السير بمحيط الحادث ومنع التكدس.

وأكد محافظ الغربية أن الجهود تواصلت على مدار الساعات الماضية حتى تمت السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، مشددًا على أهمية التنسيق السريع بين الجهات المعنية لضمان التعامل الفوري مع مثل هذه الحوادث الطارئة.

ووجه “الجندي” بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمعاينة الموقع بعد انتهاء أعمال الإطفاء، لحصر الخسائر ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحريق، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم والتعامل مع أي تداعيات للحادث، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وأشاد المحافظ بسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية والأمنية، من الحماية المدنية، والإسعاف، وشركات الكهرباء والغاز والمياه، والمرور، مؤكدًا أن الأولوية دائمًا هي ضمان سلامة المواطنين، والحد من الأضرار المادية، والتأكد من استعادة الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

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IMG-20250219-WA0226
IMG-20250219-WA0229
IMG-20250219-WA0229
IMG-20250219-WA0229
IMG-20250219-WA0229
الأجهزة التنفيذية التيار الكهربائى الحماية المدنية السيطرة الكاملة على الحريق