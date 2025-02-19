أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب متفحمة ومكبلة في كرداسة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف غموض العثور على جثة شاب متفحمة ومكبلة القدمين داخل أرض زراعية بدائرة مركز كرداسة، حيث تبين أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة، وتم تحديد وضبط المتهمين.

تلقى رئيس مباحث كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل أرض زراعية بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة مكبلة القدمين ومتفحمة بالكامل.

وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تمكن فريق البحث من تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، يعمل سائق "توك توك"، كما توصلت التحريات إلى مرتكبي الجريمة، وهم ثلاثة أشخاص قاموا باستدراجه إلى مكان الواقعة والتعدي عليه، ثم تكبيله وإشعال النيران في جثته بهدف سرقة المركبة الخاصة به.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وأرشدوا عن مكان "التوكتوك" المسروق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.