صلاح يصنع هدف تعادل ليفربول أمام أستون فيلا ويحقق رقمًا مميزًا.. فيديو

صنع النجم المصري محمد صلاح هدف تعادل فريقه ليفربول أمام أستون فيلا، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي ضد أستون فيلا، وافتتح التسجيل في المباراة، قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة على الريدز بالتقدم عليه بنتيجة 2-1 في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قدم صلاح تمريرة حاسمة تسببت في هدف التعادل لفريق لفريق ليفربول، لتصبح النتيحة 2-2 حتى الآن.

أحرز محمد صلاح الهدف في الدقيقة 29، بعد تمريرة من زميله دييجو جوتا داخل منطقة الجزاء، ليضعها الفرعون المصري في الشباك الخاوية.

وأدرك يوري تيليمانس التعادل لفريق أستون فيلا في الدقيقة 38، قبل أن يضع أولي واتكينز الفيلانز في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 45+3 برأسية.

وصنع محمد صىلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 61، بعدما قدم تمريرة لزميله ترينت ألكسندر أرنولد، الذي سدد كرة قوية في شباك الحارس إيميليانو مارتينيز.

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا

بصناعته لهذا الهدف، حقق محمد صلاح رقمًا مميزًا، حيث أصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصنع 10 أهداف أو أكثر خارج ملعبه، بعد موزي عزت مع ليستر سيتي (10 أهداف) في موسم 2003-2004، وسيسك فابريجاس مع تشيلسي (11 هدفًا) موسم في 2014-2015.

بذلك، شارك محمد صلاح في 26 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 15 آخرين.