الغائبون عن موسم رمضان 2025.. يسرا ومنى زكي وأمير كرارة الأبرز.. و"The Seven Dogs" يبعد أحمد عز وكريم عبد العزيز

يعد الموسم الرمضاني هو الموسم الرئيسي للدراما في مصر والوطن العربي، حيث يحرص العديد من المشاهدين علي متابعة الأعمال الدرامية التي يتم عرضها خلال الشهر الكريم، لذلك نجد معظم نجوم الصف الأول حريصون دائمًا على التواجد بعمل درامي خلال الشهر الكريم، ونجد أن الأعمال الدرامية التي تحظى بأعلى نسب مشاهدة خلال الشهر الكريم ترفع أسهم نجومها ويتربعون على عرش الدراما في مصر والوطن العربي.

ويشهد موسم رمضان 2025، تنافس العديد من نجوم الصف الأول، ومن أبرزهم أحمد السقا بمسلسل "العتاولة 2" وعمرو سعد بمسلسل "سيد الناس"، وياسر جلال بمسلسل "جودر 2"، ومحمد هنيدي بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، وأحمد العوضي بمسلسل "فهد البطل"، وغيرهم من النجوم، ولكن على الجهة الأخرى نجد أن هناك عدد من نجوم الصف الأول يغيبون على السباق الرمضاني هذا العام والذين نرصدهم في التقرير التالي.



كريم عبد العزيز

يغيب الفنان كريم عبد العزيز عن الدراما الرمضانية هذا العام، بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "الحشاشين"، والذي جسد من خلاله شخصية "حسن الصباح" زعيم طائفة الحشاشين، ونجح من خلاله كريم عبد العزيز في خطف الأنظار والحصول على إشادة الكثيرين، ولكنه يغيب هذا العام بسبب انشغاله حاليًا بتصوير فيلم "The Seven Dogs".

"الحشاشين" بطولة كل من كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

يسرا

للعام الثاني على التوالي، تغيب الفنانة يسرا عن السباق الرمضاني هذا العام، بالرغم من أنها ظلت لسنوات عديدة متواجدة بأعمال درامية خلال الشهر الكريم، إلا أنها تغيب عن السباق الرمضاني للعام الثاني على التوالي، حيث كان آخر أعمالها الدرامية هو مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2023.

"1000 حمد الله ع السلامة" بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، آدم الشرقاوى، مايان السيد، عنبة، سما إبراهيم، محمد محمود، محمد أوتاكا، ايمان السيد، تأليف محمد ذو الفقار، إخراج عمرو صلاح.

أمير كرارة

يغيب الفنان أمير كرارة عن السباق الرمضاني هذا العام، حيث نجح خلال الشهر الكريم في تقديم العديد من الأعمال الدرامية المميزة والذي كان من أبرزها شخصية سليم الأنصاري في مسلسل "كلبش" وهي الشخصية التي قدمها على مدار ثلاثة أعوام، وكان آخر أعمال أمير كرارة الدرامية هو مسلسل "بيت الرفاعي" والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

"بيت الرفاعي" بطولة كل من أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، ميرنا جميل، سيد رجب، محمد لطفي، أحمد صيام، تامر نبيل، عايدة رياض، ملك قورة، دنيا المصري، رحاب الجمل، عمرو وهبة، ماجدة منير، صفاء الطوخي، أسامة رؤوف، إيناس كامل، ومن تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

منى زكي

تغيب الفنانة منى زكي عن السباق الرمضاني للعام الثاني على التوالي، بعد أن اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في مسلسل "أخواتي" بسبب انشغالها بفيلم "الست"، لتحل محلها الفنانة نيللي كريم، حيث كانت آخر أعمال منى زكي الدرامية هو مسلسل "تحت الوصاية" والذي تم عرضه في موسم رمضان 2023.

"تحت الوصاية" بطولة كل من منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحمد عز

للعام الثالث على التوالي يغيب الفنان أحمد عز عن السباق الرمضاني هذا العام، وذلك بسبب انشغاله بتصوير فيلم "The Seven Dogs"، حيث كان آخر أعماله الدرامية مشاركته في مسلسل "الاختيار 3"، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2022.

"الاختيار 3" بطولة كل من ياسر جلال، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، خالد الصاوى، صبرى فواز، إيمان العاصي، بيومي فؤاد، محمد رياض، جمال سليمان، نور محمود، خالد زكى، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي .

محمد رمضان

للعام الثاني على التوالي يغيب الفنان محمد رمضان على الموسم الرمضاني، ليكتفي فقط هذا العام بتقديم برنامج "مدفع رمضان"، حيث كان آخر أعماله الدرامية هو مسلسل "جعفر العمدة"، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2023.

"جعفر العمدة" بطولة كل من محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، سلوى عثمان، جورى بكر، طارق النهرى، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

يحيى الفخراني

يغيب الفنان يحيى الفخراني عن السباق الرمضاني هذا العام، حيث كان من المقرر أن يخوض موسم رمضان 2025 بمسلسل "الأستاذ"، إلا أن المنتج جمال العدل أعلن مؤخرا عن خروج المسلسل من السباق الرمضاني بسبب ضيق الوقت، وكان آخر أعمال يحيى الفخراني الدرامية هو مسلسل "عتبات البهجة"، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

"عتبات البهجة"، بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، وهو مأخوذ عن رواية للأديب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية لمدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.

محمد إمام

يغيب الفنان محمد إمام عن موسم رمضان 2025، حيث كان من المقرر أن يخوض السباق الرمضاني هذا العام قبل أن يتم مؤخرا الإعلان عن تأجيل المسلسل إلى موسم رمضان 2026، حيث كان آخر أعمال محمد إمام الدرامية هو مسلسل "كوبرا" والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

"كوبرا" بطولة كل من محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، منة فضالى، هشام إسماعيل، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.

يوسف الشريف

للعام الرابع على التوالي يغيب الفنان يوسف الشريف عن السباق الرمضاني هذا العام، حيث كان من المقرر أن يدخل موسم رمضان 2025 بمسلسل مكون من 15 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل المسلسل، وكان آخر أعمال يوسف الشريف الدرامية مسلسل "كوفيد - 2025"، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2021.

"كوفيد - 25" بطولة كل من يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال .