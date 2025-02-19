افتتاح معرض "أهلًا رمضان "بمنطقة كوبري الخشب بالدقي

افتتح اليوم الأربعاء المهندس محمد رزق رئيس حي الدقي "معرض أهلآ رمضان " بمنطقة كوبري الخشب جانب مساكن روضة السودان بالدقي لتوفير السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة وتم إقامة المعرض بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأوضح محافظ الجيزة في بيان له أن العام الحالي ييشهد افتتاح أكبرعدد من المعارض لتغطية جميع قطاعات المحافظة التي ستساهم في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك انطلاقاً من الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء .

وصرحت المهندسة منال إبراهيم المشرفه علي معارض" اهلا رمضان“ التابعة لوزارة الزراعة “للبوابة نيوز ” أن السلع الأساسية بتخفيض يصل 20 %مقارنة بالأسواق و اللحوم الفريش 30% والجبن والمرابة وعسل النحل بنسبة 20% ، ويتراوح سعر طبق بيض المائده ١٥٠ جنيه، رافق رئيس حي الدقي الافتتاح المهندس محمد عبود نائب رئيس الحي و عبد المنعم شهدي نائب رئيس الحي وعاطف العدوي نائب رئيس الحي وحسن شوقي سكرتير رئيس الحي ومجموعة العمل المرافقة.