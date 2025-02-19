بمشاركة مرموش وتألق مبابي.. ريال مدريد يتفوق على مانشستر سيتي بالشوط الأول

تقدم فريق ريال مدريد الإسباني على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة النجم المصري عمر مرموش، بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يشارك مرموش أساسيًا في تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، حيث يقود الخط الهجومي في ظل جلوس النرويجي إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

مبابي vs مرموش في مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

تفوق ريال مدريد على مانشستر سيتي بفضل تألق الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل هدفي الملكي، وذلك في الدقيقة الرابعة و33، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

كان ريال مدريد حقق فوزًا مثيرًا على مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب في الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

شارك عمر مرموش في دقائق معدودة في مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في موقعة الذهاب، لكنه خاض المباراة الماضية للسيتي أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هاتريك ضمن الرباعية التي فاز بها السماوي.