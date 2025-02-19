رغم هدف محمد صلاح.. ليفربول يتأخر أمام أستون فيلا بالشوط الأول

تأخر فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي ضد أستون فيلا، وافتتح التسجيل في المباراة، قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة على الريدز بالتقدم عليه بنتيجة 2-1.

مباراة أستون فيلا ضد ليفربول

أحرز صلاح الهدف في الدقيقة 29، بعد تمريرة من زميله دييجو جوتا داخل منطقة الجزاء، ليضعها الفرعون المصري في الشباك الخاوية.

وأدرك يوري تيليمانس التعادل لفريق أستون فيلا في الدقيقة 38، قبل أن يضع أولي واتكينز الفيلانز في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 45+3 برأسية.

بذلك، شارك محمد صلاح في 26 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 14 آخرين.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز التاسع وفي رصيده 38 نقطة.