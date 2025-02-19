أول ظهور لمدير مستشفى كمال عدوان من داخل سجون الاحتلال

ظهر مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية، من داخل سجون الاحتلال، في تقرير للإعلام الإسرائيلي، لأول مرة منذ اعتقاله، خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "صفا" للصحافة الفلسطينية اليوم الأربعاء.

وظهر أبو صفية، في مقطع فيديو قصير، وهو مقيد اليدين، ويتم اقتياده من قبل قوات الأمن بمصلحة سجون الاحتلال.

وبدا أبو صفية منهك جسديا وغير قادر على المشي.

واعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي أبو صفية، في 27 ديسمبر من العام الماضي، خلال قيامه بعمله في مستشفى كمال عدوان، وذلك خلال عدوان الاحتلال علي شمالي القطاع.

وحرم الاحتلال أبو صفية من زيارة المحامي، لمدة 47 يوما، ورفض إعطاء أي معلومات عنه.