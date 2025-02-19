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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح ينفرد برقم قياسي بعد هدفه في مباراة ليفربول وأستون فيلا

محمد صلاح في مباراة
محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا
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انفرد النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول برقم قياسي جديد، بعدما سجل هدفًا في شباك أستون فيلا، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب فيلا بارك، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي ضد أستون فيلا، وافتتح التسجيل في المباراة، ليضع الريدز في المقدمة قبل أن يدرك يوري تيليمانس التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 38.

محمد صلاح ينفرد برقم قياسي جديد

أحرز محمد صلاح هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 29، بعد تمريرة من زميله دييجو جوتا داخل منطقة الجزاء، ليضعها الفرعون المصري في الشباك الخاوية.

بهذ الهدف، وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 15 خارج أنفيلد معقل نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر لاعبي الريدز تسجيلًا للأهداف خارج الديار في موسم واحد في البريميرليج، بعدما تفوق على الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق صاحب الـ14 هدفًا في موسم 2013-2014.

بذلك، شارك محمد صلاح في 26 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 14 آخرين.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز التاسع وفي رصيده 38 نقطة.

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