"إعلام مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيمياً لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة

عقدت أمانة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الإعلامية هبة جلال، اجتماعا تنظيميا هاماً، مع أمناء الإعلام بكافة المحافظات، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وتقييم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

وشارك في حضور الاجتماع، الأمناء المساعدون، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الإعلام المركزية، وأمناء الإعلام والأمناء المساعدون لأمانات الإعلام بكافة المحافظات.

واستعرضت الإعلامية هبه جلال، رؤية عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أهمية دور أمانة الإعلام فى إبراز كافة الفاعليات والأنشطة الخدمية والمجتمعية المختلفة، التى يقوم بها الحزب تماشياً مع استراتيجيته الهادفة لخدمة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول الاجتماع، كافة القضايا والموضوعات ذات الصلة باختصاصات أمانة الإعلام.

كما شهد الاجتماع، نقاشات موسعة، ما بين الحضور، حول مقترحات أمناء الإعلام فى كافة المحافظات، والاستماع لكافة الرؤي والمقترحات، بما يحقق تنفيذ توجيهات قيادات الحزب، ليعكس الصورة الحقيقية للجهود المبذولة من جانب حزب مستقبل وطن لخدمة المواطنين.