محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في شباك أستون فيلا.. فيديو

سجل النجم المصري محمد صلاح هدف فريقه ليفربول الأول أمام نظيره أستون فيلا، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب فيلا بارك، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي ضد أستون فيلا، وافتتح التسجيل في المباراة، ليضع الريدز في المقدمة حتى الآن.

أحرز صلاح الهدف في الدقيقة 29، بعد تمريرة من زميله دييجو جوتا داخل منطقة الجزاء، ليضعها الفرعون المصري في الشباك الخاوية.

شارك محمد صلاح في 26 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 14 آخرين.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز التاسع وفي رصيده 38 نقطة.